OnePlus показала качественные снимки, выполненные на смартфоне OnePlus Ace 3

В конце декабря китайская компания OnePlus представила смартфон Ace 3. Гаджет выйдет в розничных сетях Китая уже 4 января, а до конца следующего месяца устройство выйдет и в остальных странах с подзаголовком 12R.

Спустя несколько дней после анонса OnePlus опубликовала первые снимки, выполненные на смартфоне. Компания предложила пользователям оценить качество снимков, для улучшения качества которых используются сразу два алгоритма обработки изображения.

Фото: OnePlus

Фото: OnePlus

Фото: OnePlus

Фото: OnePlus

Фото: OnePlus

Фото: OnePlus

Фото: OnePlus

Фото: OnePlus

OnePlus Ace 3 будет оснащён 6,78-дюймовым экраном Oriental, который создавался совместными усилиями OnePlus и BOE. Он предложит владельцам устройства картинку с разрешением 1,5K, частоту обновления дисплея 120 Гц и максимальную яркость в 4000 нит. Цена устройства станет известна ближе к старту продаж 4 января.