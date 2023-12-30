Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

OnePlus показала качественные снимки, выполненные на смартфоне OnePlus Ace 3

OnePlus показала качественные снимки, выполненные на смартфоне OnePlus Ace 3
Аудио-версия:
Комментарии

В конце декабря китайская компания OnePlus представила смартфон Ace 3. Гаджет выйдет в розничных сетях Китая уже 4 января, а до конца следующего месяца устройство выйдет и в остальных странах с подзаголовком 12R.

Спустя несколько дней после анонса OnePlus опубликовала первые снимки, выполненные на смартфоне. Компания предложила пользователям оценить качество снимков, для улучшения качества которых используются сразу два алгоритма обработки изображения.

Фото: OnePlus

Фото: OnePlus

Фото: OnePlus

Фото: OnePlus

Фото: OnePlus

Фото: OnePlus

Фото: OnePlus

Фото: OnePlus

OnePlus Ace 3 будет оснащён 6,78-дюймовым экраном Oriental, который создавался совместными усилиями OnePlus и BOE. Он предложит владельцам устройства картинку с разрешением 1,5K, частоту обновления дисплея 120 Гц и максимальную яркость в 4000 нит. Цена устройства станет известна ближе к старту продаж 4 января.

Материалы по теме
OnePlus представила смартфон Ace 3 с экраном 120 Гц и процессором Snapdragon 8 Gen 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android