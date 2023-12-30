Пьеса «Гарри Поттер и Проклятое дитя» продолжает набирать популярность по всему миру

По данным издания Deadline, пьеса «Гарри Поттер и Проклятое дитя» продолжает набирать популярность в театрах по всему миру. Недавно создательница вселенной Джоан Роулинг получила отчисления в размере $ 10,5 млн исключительно за постановку спектаклей. Общее состояние писательницы сейчас оценивается в $ 1,1 млрд.

Компания HPTP Holdings, отвечающая за театральные постановки «Гарри Поттера», отчиталась о стремительном росте популярности «Проклятого дитя» в том числе в Великобритании и США. По её данным, спрос аудитории в Лондоне и некоторых других городах вернулся к очень высокому допандемийному уровню.

«Гарри Поттер и Проклятое дитя» рассказывает о событиях, произошедших сразу после эпилога оригинальных «Даров смерти». Сюжет посвящён младшему сыну Гарри — Альбусу Северусу Поттеру, которого волшебная шляпа распределяет не в Гриффиндор, а в Слизерин, где он знакомится с сыном Драко Малфоя Скорпиусом. Ему предстоит наладить отношения со своим отцом и понять, что факультет никак не связан с доброй стороной волшебника.