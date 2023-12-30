Защита от кражи, умная Ciri и сторонние приложения: новые функции на iPhone в 2024 году

Издание Macrumors опубликовало список нововведений, которые должны появиться в операционных системах iOS 17 и iOS 18. Обо всех изменениях так или иначе уже рассказывали инсайдеры и датамайнеры, а также тестировщики грядущих версий ОС.

Так, в 2024 году в операционных системах для iPhone появятся:

Функция защита от кражи — в смартфоны добавят дополнительные варианты аутентификации по Face ID в случае утери гаджета.

— в смартфоны добавят дополнительные варианты аутентификации по Face ID в случае утери гаджета. Совместные плейлисты в сервисе Apple Music — пользователи смогут создавать и публиковать набор песен, которые смогут редактировать доверенные члены сообщества.

— пользователи смогут создавать и публиковать набор песен, которые смогут редактировать доверенные члены сообщества. Появление функции AirPlay в гостиницах — с её помощью пользователи iPhone смогут сканировать QR-код и транслировать контент со смартфона прямо на телевизор.

— с её помощью пользователи iPhone смогут сканировать QR-код и транслировать контент со смартфона прямо на телевизор. Установка приложений не из App Store в Европе — в 2024 году Apple разрешит устанавливать приложения на iPhone из сторонних источников в странах Евросоюза.

— в 2024 году Apple разрешит устанавливать приложения на iPhone из сторонних источников в странах Евросоюза. Поддержка сообщений Rich Communication Services — на iPhone появится поддержка формата RCS, которая уже давно используется на Android.

— на iPhone появится поддержка формата RCS, которая уже давно используется на Android. Улучшенный голосовой помощник Ciri — в 2024 году Apple должна выпустить обновление для своего голосового помощника, в котором появятся функции чат-бота.

Полный список ближайших нововведений в свои системы Apple наверняка анонсирует летом.