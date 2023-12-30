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Lenovo представила лёгкий ноутбук Xiaoxin Air 14 Ryzen Edition на процессорах AMD Ryzen

Lenovo представила лёгкий ноутбук Xiaoxin Air 14 Ryzen Edition на процессорах AMD Ryzen
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Китайская компания Lenovo анонсировала ноутбук Xiaoxin Air 14 Ryzen Edition — новое поколение компьютеров на процессорах AMD Ryzen. Устройство уже поступило в продажу в Китае по цене от 3999 юаней (около 50 тыс. рублей). Ранее производитель выпустил аналогичный ноутбук с процессорами Intel Core 13-го поколения.

Так, Xiaoxin Air 14 Ryzen Edition оснащён 14-дюймовым экраном с частотой обновления дисплея 120 Гц и разрешением 2,8К. Новинка работает на базе процессора Ryzen 7 7840U с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти.

Xiaoxin Air 14 Ryzen Edition позиционируется как лёгкий (1,34 кг) и очень прочный ноутбук, который можно взять с собой для работы и игр. Ноутбук поддерживает интерфейсы USB-C, USB-А и HDMI.

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