В России появился первый отечественный сервер на современных процессорах Intel Xeon

Минпромторг зарегистрировал информацию о первом российском сервере на процессорах Intel Xeon четвёртого и пятого поколений. На информацию в Государственной информационной системе промышленности (ГСИП) обратили внимание «Ведомости».

Так, разработчиком отечественного сервера указана ООО «Дельта Компьютерс». Российские компании, которые приобретают отечественное ИТ-оборудование, теперь смогут получить сервер на передовом поколении процессоров, используемых в серверном оборудовании по всему миру.

Intel выпустила в продажу серверные процессоры Xeon Scalable четвёртого поколения ещё в январе 2023 года. Они основаны на микроархитектуре Golden Cove и производятся по технологическому процессу Intel 7. Процессоры имеют до 60 ядер и до шести аппаратных ускорителей, которые позволяют ускорять выполнение конкретных типов задач.