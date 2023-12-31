Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России появился первый отечественный сервер на современных процессорах Intel Xeon

В России появился первый отечественный сервер на современных процессорах Intel Xeon
Аудио-версия:
Комментарии

Минпромторг зарегистрировал информацию о первом российском сервере на процессорах Intel Xeon четвёртого и пятого поколений. На информацию в Государственной информационной системе промышленности (ГСИП) обратили внимание «Ведомости».

Так, разработчиком отечественного сервера указана ООО «Дельта Компьютерс». Российские компании, которые приобретают отечественное ИТ-оборудование, теперь смогут получить сервер на передовом поколении процессоров, используемых в серверном оборудовании по всему миру.

Intel выпустила в продажу серверные процессоры Xeon Scalable четвёртого поколения ещё в январе 2023 года. Они основаны на микроархитектуре Golden Cove и производятся по технологическому процессу Intel 7. Процессоры имеют до 60 ядер и до шести аппаратных ускорителей, которые позволяют ускорять выполнение конкретных типов задач.

Материалы по теме
iPhone 15 подешевел в России до 82 тысяч рублей — СМИ
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android