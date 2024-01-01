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Steam перестал работать на Windows 7 и Windows 8

Steam перестал работать на Windows 7 и Windows 8
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1 января Steam завершит официальную поддержку операционных систем Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1. Как заявили в Valve, теперь цифровой магазин больше не работает на устаревших ОС от Microsoft.

Чтобы иметь возможность запускать игры или другие продукты, приобретённые в Steam, пользователям необходимо обновить свою операционную систему до более поздней версии Windows.

После окончания поддержки Steam продолжит запускаться у пользователей с ранее предустановленным клиентом. Однако программа больше не будет получать патчи безопасности и важные апдейты, что в конечном итоге наверняка приведёт к полному отказу от обслуживания малопопулярных систем.

По данным Steam, цифровым магазином на Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1 пользуются всего 0,91% от всей аудитории сервиса.

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