LG анонсировала новые 4К и 8К-телевизоры QNED и QNED Mini 2024

Южнокорейская компания LG анонсировала новые модели в линейке светодиодных телевизоров QNED и QNED Mini 2024. Устройства поступят в продажу уже в начале года, а официальное представление новинок должно состояться на конференции CES 2024, которая пройдёт с 9 по 12 января.

По данным Displayspecs, у LG заготовлены как минимум три модели с разрешением 4K — MiniLED серии 90T — и две модели с разрешением 8K — MiniLED серии 99T — с разными диагоналями.

Новые модели телевизоров LG в 2024 году

LG 86QNED90T — 86 дюймов 4K MiniLED

LG 75QNED90T — 75 дюймов 4K MiniLED

LG 65QNED90T — 65 дюймов 4K MiniLED

LG 86QNED99T — 86 дюймов 8K MiniLED

LG 75QNED99T — 75 дюймов 8K MiniLED.

Обновлённая линейка получит поддержку технологии квантовых точек NanoCell с глубиной цвета 10 бит и частотой обновления экрана в 100 или 120 Гц. Устройства также будут поддерживать HDR10 PRO, HLG и Dolby Vision.