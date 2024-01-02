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Анонсирована Infestation 88 — хоррор-игра с Микки Маусом

Анонсирована Infestation 88 — хоррор-игра с Микки Маусом
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Студия Nightmare Forge анонсировала хоррор-игру с Микки Маусом Infestation 88. В ней геймерам предстоит взять на себя роль дезинфекторов и бороться с загадочным «заражением».

Отмечается, что в каждом эпизоде за игроками будет охотиться отдельный классический персонаж или герой городской легенды.

Видео доступно на YouTube-канале Nightmare Forge. Права на видео принадлежат Nightmare Forge.

В тайтле будут предусмотрены частные и публичные лобби до четырёх человек. Для общения с членами команды геймеры смогут использовать голосовой чат. За успешное прохождение уровней игрокам будут открываться новые скины, перки и другие предметы.

Релиз Infestation 88 ожидается в этом году на ПК. Добавить тайтл в список желаемого Steam можно по ссылке.

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