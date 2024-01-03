Источники издания Deadline сообщили, что актёр и комик Джек Блэк исполнит роль Стива в экранизации Minecraft. Напомним, в каст фильма также войдут Джейсон Момоа, Эмма Майерс, Даниэль Брукс и Себастьян Юджин Хансен.

Место режиссёра занял Джаред Хесс («Зачинщики»), а сценаристами и продюсерами игровой адаптации выступят Лидия Винтерс и Ву Буй — топ-менеджеры шведской студии Mojang, создателей Minecraft. Съёмки ленты стартовали в декабре прошлого года в Новой Зеландии.

Картина может быть как анимационной лентой в духе «Марио», так и картиной с участием живых актёров. Премьера Minecraft намечена на 4 апреля 2025 года — дате релиза не помешали даже забастовки сценаристов и актёров Голливуда.