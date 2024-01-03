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Вышли персональные постеры героев боевика «Аргайл» с Генри Кавиллом

Вышли персональные постеры героев боевика «Аргайл» с Генри Кавиллом
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Компания Universal Pictures показала персональные постеры героев боевика «Аргайл» с Генри Кавиллом в главной роли. На них изображены Брайс Даллас Ховард, певица Дуа Липа, Брайан Крэнстон, Сэмюэл Л. Джексон, Джон Сина и другие актёры в образах своих героев.

Лента расскажет о том, как автор шпионских романов, ставших бестселлерами, оказывается шпионом мирового класса, страдающим амнезией. Его смертоносные навыки возвращаются вместе с воспоминаниями, и он встаёт на путь мести теневой организации, на которую раньше работал. Режиссёром картины выступил Мэттью Вон («Kingsman: Секретная служба», «Пипец»).

Премьера фильма «Аргайл» состоится 2 февраля 2024 года. Позднее картина доберётся и до стримингового сервиса Apple TV+, однако точная дата пока не раскрывается.

Постеры

Фото: Universal Pictures

Фото: Universal Pictures

Фото: Universal Pictures

Фото: Universal Pictures

Фото: Universal Pictures

Фото: Universal Pictures

Фото: Universal Pictures

Фото: Universal Pictures

Фото: Universal Pictures

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