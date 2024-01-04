Бесплатные игры продолжат раздавать в Epic Games Store в 2024 году

По информации инсайдера billbil-kun, бесплатные игры продолжат раздавать в Epic Games Store в 2024 году. Если верить данным, то геймеров ждёт ещё три раздачи: игроки смогут получить «Стражей Галактики» от Eidos Montreal, Sail Forth и LOVE.

Январские бесплатные игры в Epic Games Store

4–11 января — «Стражи Галактики»

11–18 января — Sail Forth

18–25 января — LOVE

Если вы ещё не успели, то у вас есть шанс получить в свою библиотеку A Plague Tale: Innocence. Раздача этого тайтла продлится до сегодняшнего вечера, потом стартует раздача «Стражей Галактики».

До этого в Epic Games Store раздавали Ghostwire: Tokyo, The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition, Snakebird Complete, 20 Minutes Till Dawn и другие проекты.