Четвёртый сезон мультсериала про Мистера Бина выйдет в 2025 году

По информации издания Variety, мультсериал про Мистера Бина получит четвёртый сезон. Его премьера ожидается в 2025 году. Компания Banijay's Tiger Aspect Kids & Family заказала сериал в партнёрстве с Warner Bros. Discovery и ITVX.

Мистера Бина озвучит Роуэн Аткинсон, который сыграл культового персонажа в фильмах. Он же выступит и исполнительным продюсером.

Всего в четвёртом сезоне будет 52 серии по 11 минут. В итоге общее количество эпизодов во всех сезонах составит 182. Работа над мультсериалом велась два года. Сценарии для мультсериала писались под руководством Робина Дрисколла.

Первые три сезона приняли тепло: критикам и зрителям понравился сюжет, юмор и то, каким получился Бин в этом проекте.