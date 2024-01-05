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Патрик Стюарт: я был разочарован съёмками «Доктора Стрэнджа 2»

Патрик Стюарт: я был разочарован съёмками «Доктора Стрэнджа 2»
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4 января британский актёр Патрик Стюарт принял участие в подкасте Happy Sad Confused. Во время разговора с ведущим он назвал свой опыт съёмок в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» разочаровывающим и удручающим.

Видео доступно на YouTube-канале Josh Horowitz. Права на видео принадлежат Джошу Хоровицу.

Дело в том, что каждый актёр на площадке играл свою роль в одиночку и не мог общаться со своими коллегами.

Я думаю, что в большой сцене у каждого из ведущих актёров был аналогичный опыт. Все они снимались в одиночестве. Это было разочаровывающе и удручающе. Последние несколько лет были сложными [из-за пандемии COVID-19].

Ко всему прочему, Стюарт подтвердил, что может вернуться к роли Профессора Икс в фильме «Дэдпул 3». Напомним, премьера ленты состоится 26 июля 2024 года.

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