Вышел новый отрывок из сериала «Эхо» о племяннице Кингпина

На этой неделе Marvel опубликовала новый отрывок из сериала «Эхо» о племяннице Кингпина. Ролик примечателен тем, что в нём показаны кадры из сериала «Сорвиголова» от Netflix.

Теперь можно с полной уверенностью сказать, что «Эхо» — канон и часть киновселенной Marvel. Напомним, проект будет первым внутренним сериалом компании с возрастным рейтингом «18+» (TV MA).

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel Entertainment.

Шоу расскажет о Майе Лопес, известной как Эхо. Она бывший лидер мафии Траксьют и глухая спортсменка, мастер боевых искусств, которая способна идеально копировать движения другого человека. К главной роли вернётся Алаква Кокс, в сериале также сыграют Винсент Д'Онофрио (Кингпин) и Чарли Кокс (Сорвиголова).

Мини-сериал выйдет 10 января 2024 года в стриминговом сервисе Disney+.