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Съёмки «Рыцаря Семи королевств», приквела «Игры престолов», стартуют летом 2024 года

Съёмки «Рыцаря Семи королевств», приквела «Игры престолов», стартуют летом 2024 года
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Согласно данным сервиса Production Weekly, съёмки «Рыцаря Семи королевств», приквела «Игры престолов», стартуют летом 2024 года. Ранее они должны были начаться весной — скорее всего, сроки пришлось сдвинуть из-за забастовок в Голливуде.

Также сообщается, что съёмки ряда сцен пройдут в Ирландии. Вероятно, авторы уже утвердили каст актёров, однако имена пока не раскрываются.

Фото: Production Weekly

Шоу будет основано на серии книг «Повести о Дунке и Эгге», которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи королевств. Основные события развернутся за 90 лет до основного сериала.

Ожидается, что в первый сезон войдёт шесть серий, но если холдинг сочтёт сериал успешным, то он получит продолжение. Последующие сезоны вновь будут отталкиваться от книг — «Верного меча» и «Таинственного рыцаря».

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