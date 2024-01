Вышел новый геймплейный трейлер роглайк-режима No Return в ремастере The Last of Us 2

Разработчики ремастера The Last of Us 2 из Naughty Dog опубликовали новый геймплейный трейлер роглайк-режима No Return. В ролике авторы показали, как Элли в костюме космонавта отбивается от волн врагов и сражается с боссом.

Видео доступно на YouTube-канале DomTheBomb. Права на видео принадлежат Sony/Naughty Dog.

Напомним, в No Return геймеры должны будут как можно дольше прожить в схватках с противниками на различных локациях из основной игры. На каждом уровне пользователей ждёт битва с боссом. Ко всему прочему, ремастер предложит улучшенную графику, поддержку функций геймпада DualSense, ускоренные загрузки и прочее.

Обновлённая версия The Last of Us 2 поступит в продажу уже 19 января только на PS5. Владельцы базовой игры смогут обновиться до ремастера за $ 10 (около 800 рублей).