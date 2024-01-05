Сотрудникам МЧС России запретили использовать iPhone в служебных целях — СМИ

Журналисты издания URA.RU сообщили, что сотрудникам МЧС России запретили использовать смартфоны марки iPhone в служебных целях. Полноценно приказ вступит в силу 10 января.

В качестве альтернативы работникам министерства предложили перейти на Android-устройства.

Приказ вступит в силу 10 января. Работникам с „яблоками“ советуют переходить на андроид или любые другие телефоны.

Отмечается, что подобная рекомендация поступила после информации о возможном удалённом взломе. Ко всему прочему, на смартфонах сотрудников могут храниться секретные данные и информация гостайны, которые не должны попасть в руки третьих лиц.

Ранее запрет на использование iPhone был введён в Минпромторге, Ростехе, Минтрансе и Минцифре.