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Сотрудникам МЧС России запретили использовать iPhone в служебных целях — СМИ

Сотрудникам МЧС России запретили использовать iPhone в служебных целях — СМИ
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Журналисты издания URA.RU сообщили, что сотрудникам МЧС России запретили использовать смартфоны марки iPhone в служебных целях. Полноценно приказ вступит в силу 10 января.

В качестве альтернативы работникам министерства предложили перейти на Android-устройства.

Приказ вступит в силу 10 января. Работникам с „яблоками“ советуют переходить на андроид или любые другие телефоны.

Отмечается, что подобная рекомендация поступила после информации о возможном удалённом взломе. Ко всему прочему, на смартфонах сотрудников могут храниться секретные данные и информация гостайны, которые не должны попасть в руки третьих лиц.

Ранее запрет на использование iPhone был введён в Минпромторге, Ростехе, Минтрансе и Минцифре.

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