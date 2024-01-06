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Дуэйн Джонсон: хочу чаще сниматься в фильмах, которые «что-то значат»

Недавно Дуэйн «Скала» Джонсон признался, что хочет переосмыслить свой подход к работе. Актёр собирается меньше уделять времени блокбастерам, отдавая предпочтение фильмам, которые «что-то значат».

Я дошёл до того момента в карьере, когда мне хочется испытать себя так, как до этого раньше не делал. На данный момент мне хочется сниматься в фильмах, которые что-то значат, а также исследуют человечность, борьбу и боль.

Ближайшим подобным фильмом Джонсона станет байопик «Крушащая машина». Лента рассказывает про существовавшего бойца MMA Марка Керра, выступавшего на профессиональном уровне с 1997 по 2009 год.

Сценаристом и постановщиком ленты выступит Бенни Сафди («Хорошее время», «Неогранённые драгоценности»). Сроки и дата премьеры пока не раскрываются.