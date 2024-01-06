Джерард Батлер исполнит роль викинга Стоика в фильме «Как приручить дракона» — СМИ

Журналисты издания Deadline сообщили, что Джерард Батлер («300 спартанцев», «Законопослушный гражданин») сыграет викинга Стоика в экранизации «Как приручить дракона». Вероятно, авторы ленты предложили актёру данную роль из-за того, что он озвучил этого героя в оригинальном мультфильме.

Напомним, сценаристом картины выступит Дин Деблуа. Ещё он же займёт кресло продюсера и режиссёра. Главную роль исполнит Мэйсон Темз («Чёрный телефон»), а его подругу воплотит Нико Паркер, известная по роли Сары в сериале The Last of Us.

Другие подробности сюжета будущей экранизации пока не раскрываются. Съёмки фильма «Как приручить дракона» стартуют уже в этом месяце, а его премьера намечена на 13 июня 2025 года.