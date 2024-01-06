Появились первые рендеры iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max

Представители издания MacRumors получили информацию о смартфонах линейки iPhone 16. На основе прототипов компании журналисты создали качественные рендеры iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

Исходя из изображений, кнопка действия (Action) останется такого же размера, что и в iPhone 15 Pro. Также немного увеличится и дисплей смартфонов по сравнению с серий iPhone 15.

Рендеры

Фото: MacRumors

Фото: MacRumors

Фото: MacRumors

Фото: MacRumors

В целом Apple сохранит общий дизайн, поэтому значительных изменений во внешнем виде устройства ждать не стоит. Однако следует отметить, что рендеры не отображают финальный вид смартфонов — компания ещё работает над дизайном.

Основные нововведения линейки станут известны ближе к лету. Выход iPhone 16 должен состояться в сентябре.