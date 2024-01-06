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Анонсирована версия смартфона Honor Magic 6 в дизайне Porsche

Анонсирована версия смартфона Honor Magic 6 в дизайне Porsche
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На этой неделе компания Honor анонсировала особую версию смартфона Magic 6 в дизайне Porsche. Специальное издание устройства получило название Honor Magic 6 RSR (RennSport Rennwagen). Обычно данной аббревиатурой обозначаются трековые версии спорткаров Porsche 911.

Фото: Honor

Производитель пока не раскрывает внешний вид гаджета и другие детали. Полноценная презентация девайса состоится 11 января. В рамках мероприятия Honor также официально представит Magic 6 и Magic 6 Pro.

Вероятно, различий между Honor Magic 6 RSR и обычной версией смартфона в техническом плане не будет. Напомним, Honor Magic 6 будет работать на флагманском процессоре SoC Snapdragon 8 Gen 3, получит изогнутый AMOLED-дисплей, а также аккумулятор ёмкостью 5800 мА/ч.

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