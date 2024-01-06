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Фильм «Бременские музыканты» заработал уже 1,5 млрд рублей

Фильм «Бременские музыканты» заработал уже 1,5 млрд рублей
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Выход фильма «Бременские музыканты» состоялся 1 января, однако спустя шесть дней проката сборы картины превысили уже 1,5 млрд рублей. Причём 211 млн рублей лента принесла в день премьеры. Об этом стало известно благодаря данным «Фонда Кино».

Фото: «Фонд Кино»

Экранизация «Бременских музыкантов» выступает переосмыслением оригинального советского мультфильма. В фильме покажут детство Трубадура и его первую встречу с животными. Сюжет картины посвящён сплочению коллектива и возвращению смеха и радости на мрачные улицы Бремена.

В актёрский состав ленты вошли Юра Борисов, Константин Хабенский, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Ирина Горбачёва и Дмитрий Дюжев. Режиссёром «Бременских музыкантов» выступил Алексей Нужный («Огонь», «Громкая связь»).

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