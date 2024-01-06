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Стартовали съёмки пятого сезона «Очень странных дел»

Стартовали съёмки пятого сезона «Очень странных дел»
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6 января стартовали съёмки пятого и финального сезона «Очень странных дел». Они вновь пройдут в Атланте, штат Джорджия. Сколько продлится весь процесс, неизвестно.

Напомним, производство пятого сезона «Очень странных дел» должно было начаться летом 2023 года, однако в дело сперва вмешалась забастовка сценаристов, а затем и забастовка актёров. В результате авторы смогли продолжить работу спустя полгода после начала протестов.

Ранее создатели шоу братья Даффер заявили, что пятый сезон будет ощущаться «как первый, но на стероидах». Также они подтвердили, что зрители вновь увидят полюбившихся всем персонажей в командной работе, как это было в сезонах ранее.

Дата и сроки выхода четвёртого сезона «Очень странных дел» пока не раскрываются.

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