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Звезда «Слова пацана» Никита Кологривый не смотрел сериал

Звезда «Слова пацана» Никита Кологривый не смотрел сериал
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Неделю назад исполнитель роли Кощея в сериале «Слово пацана» Никита Кологривый принял участие в подкасте «Без сменки». В ходе разговора с ведущей актёр признался, что лично ещё не смотрел шоу.

Видео доступно на YouTube-канале «Вебиум: онлайн-школа подготовки к ЕГЭ». Права на видео принадлежат «Вебиум».

По словам Кологривого, он не может отдать предпочтение этому сериалу, поскольку недавно у него вышли и другие работы, которые актёр ценит больше. К примеру, он сыграл Емелю в ленте «По щучьему велению».

Я считаю, что этого персонажа [Кощея] мне делать легко. Для меня не имеет цены этот персонаж, потому что я и так этот Кощей. Что мне там играть? Я вырос в этих местах в отличие от Вани Янковского или ещё кого-то. Поэтому видно, кто действительно знает, что это за жизнь, а кто играет.

Сериал «Слово пацана» рассказывает о сложном периоде в СССР, когда молодёжь на улицах билась за уважение, подвергая себя опасности. Проект даже хотели запретить для показа в России, но не нашли в нём нарушений.

Все восемь эпизодов сериала «Слово пацана» можно посмотреть на Wink и START.

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