Режиссёр Даррен Аранофски посетил офис Хидео Кодзимы, создателя Death Stranding

5 января режиссёр Даррен Аранофски («Реквием по мечте», «Чёрный лебедь», «Кит») посетил офис Kojima Productions. Геймдизайнер Хидео Кодзима опубликовал в соцсети X (ранее Twitter) несколько совместных фотографий с постановщиком.

Аранофски ознакомился с устройством офиса разработчиков, сфотографировался вместе с маскотом студии и оставил свой автограф на знаменитой доске с подписями.

Цель визита не раскрывается. Скорее всего, это была сугубо дружеская встреча, поскольку ранее в офис Хидео Кодзимы наведывались и другие знаменитости: Тимоти Шаламе, Николас Кейдж, Гильермо дель Торо, Киану Ривз и т.д.

Kojima Productions занимается разработкой Death Stranding 2. У игры пока нет даже примерной даты релиза.

Фотографии

Фото: KOJIMA PRODUCTIONS

Фото: KOJIMA PRODUCTIONS

Фото: KOJIMA PRODUCTIONS

Фото: KOJIMA PRODUCTIONS