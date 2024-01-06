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Режиссёр Даррен Аранофски посетил офис Хидео Кодзимы, создателя Death Stranding

Режиссёр Даррен Аранофски посетил офис Хидео Кодзимы, создателя Death Stranding
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5 января режиссёр Даррен Аранофски («Реквием по мечте», «Чёрный лебедь», «Кит») посетил офис Kojima Productions. Геймдизайнер Хидео Кодзима опубликовал в соцсети X (ранее Twitter) несколько совместных фотографий с постановщиком.

Аранофски ознакомился с устройством офиса разработчиков, сфотографировался вместе с маскотом студии и оставил свой автограф на знаменитой доске с подписями.

Цель визита не раскрывается. Скорее всего, это была сугубо дружеская встреча, поскольку ранее в офис Хидео Кодзимы наведывались и другие знаменитости: Тимоти Шаламе, Николас Кейдж, Гильермо дель Торо, Киану Ривз и т.д.

Kojima Productions занимается разработкой Death Stranding 2. У игры пока нет даже примерной даты релиза.

Фотографии

Фото: KOJIMA PRODUCTIONS

Фото: KOJIMA PRODUCTIONS

Фото: KOJIMA PRODUCTIONS

Фото: KOJIMA PRODUCTIONS

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