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MSI представила флагманский монитор MPG 321URX с разрешением 4K и частотой 240 Гц

MSI представила флагманский монитор MPG 321URX с разрешением 4K и частотой 240 Гц
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Компания MSI анонсировала флагманский монитор MPG 321URX. Устройство оснащено 31,5-дюймовым QD-OLED-дисплеем от Samsung с разрешением 4K и частотой обновления 240 Гц.

Сообщается, что технологичная панель от корейского производителя позволит улучшить качество изображения, повысить чёткость картинки, детализацию и разборчивость текста. Время отклика монитора составляет 0,03 миллисекунды.

Ко всему прочему, новинка сертифицирована по стандарту ClearMR 9000 и поддерживает технологию DisplayHDR True Black 400. Ещё он снабжён адаптивной синхронизацией, двумя разъёмами под HDMI 2.1, одним портом DisplayPort 1.4a и другими возможностями.

Цену и дату начала продаж MSI MPG 321URX компания раскроет позднее.

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