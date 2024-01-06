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В WhatsApp добавят возможность менять цвет чатов

В WhatsApp добавят возможность менять цвет чатов
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Журналисты портала WABetaInfo обнаружили в очередной бета-версии мессенджера WhatsApp для iOS новые функции. В скором времени пользователи мессенджера смогут детальнее настраивать внешний вид приложения: изменить фон или обои чата.

Также они смогут выбрать отдельные обои для разных пользователей и групповых чатов в приложении или установить универсальные обои сразу для всех чатов. Свежие функции были обнаружены в бета-версии приложения под номером 24.1.10.70.

Стоит отметить, что создатели ещё работают над данными нововведениями, поэтому они недоступны даже тестерам. Сроки и дата выхода функций в полноценной версии WhatsApp пока не раскрываются.

В конце декабря 2023 года в бете WhatsApp появились удобные фильтры для чатов. Они направлены на разделение переписок по категориям.

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