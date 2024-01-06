Диана Янголенко оказалась жива — участница шоу «Пацанки» инсценировала свою смерть

В конце декабря 2023 года многие российские СМИ сообщили, что в возрасте 21 года скончалась Диана Янголенко — участница седьмого сезона шоу «Пацанки». В качестве причины смерти назывался выпитый самогон вместе с галлюциногенными грибами.

Фото: Соцсети Дианы Янголенко

Спустя время появилось видео с «похорон» Янголенко — в ролике показано, как две девушки приносят цветы на её могилу. Затем в кадре появляется сама Диана Янголенко, читает стихотворение и предупреждает зрителей об опасности употребления наркотиков.

Эта история была про то, как пагубно может отразиться употребление запрещённых веществ на здоровье и организме и к чему это вообще может привести.

Многие фанаты Дианы были в шоке от такого перформанса — они обвинили её в попытке заработать деньги на их чувствах. Также некоторые оказались недовольны тем, что девушка попыталась привлечь к своей личности внимание подобным способом.