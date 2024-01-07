Первые итоги премии «Эмми» за 2023 год — у сериала по The Last of Us уже восемь наград

Сегодня ночью стали известны первые обладатели престижной телевизионной премии «Эмми» за 2023 год. Организаторы объявили победителей в технических и второстепенных номинациях.

Больше всего наград получил первый сезон сериала «Одни из нас» по мотивам культовой видеоигры The Last of Us — сразу восемь, включая статуэтки Нику Офферману и Сторм Рид как лучшим гостевым актёру и актрисе в сериале. По четыре награды получили «Уэнсдей», «Медведь» и «Белый лотос».

Победители «Эмми-2023»

Лучший телефильм: «Странный: История Эла Янковича»

«Странный: История Эла Янковича» Лучший гостевой актёр в драматическом сериале: Ник Офферман («Одни из нас»)

Ник Офферман («Одни из нас») Лучшая гостевая актриса в драматическом сериале: Сторм Рид («Одни из нас»)

Сторм Рид («Одни из нас») Лучшая операторская работа в сериале (один час на эпизод): «Удивительная миссис Мейзел»

«Удивительная миссис Мейзел» Лучшая операторская работа в сериале (полчаса): «Атланта»

«Атланта» Лучшая операторская работа в мини-сериале, антологии или фильме: «Чёрный Лебедь»

«Чёрный Лебедь» Лучший кастинг в комедийном сериале: «Медведь»

«Медведь» Лучший кастинг в драматическом сериале: «Белый лотос»

«Белый лотос» Лучший кастинг в мини-сериале, антологии или фильме: «Грызня»

«Грызня» Лучшие костюмы в стиле фэнтези: «Дом Дракона»

«Дом Дракона» Лучшие современные костюмы: «Уэнсдей»

«Уэнсдей» Лучшие современные костюмы в мини-сериале: «Грызня»

«Грызня» Лучшие исторические костюмы: «Великая»

«Великая» Лучший монтаж в комедийном сериале, снятом на одну камеру: «Медведь»

«Медведь» Лучший монтаж в мини-сериале, антологии или фильме: «Грызня».

«Грызня». Лучший монтаж в драматическом сериале: «Одни из нас»

«Одни из нас» Лучший протезный грим: «Одни из нас».

«Одни из нас». Лучший грим для исторической эпохи: «Удивительная Миссис Мейзел».

«Удивительная Миссис Мейзел». Лучший современный грим: «Уэнсдей».

«Уэнсдей». Лучшая координация трюков: «Пацаны».

«Пацаны». Лучшая координация трюков в комедийном сериале: «Барри»

«Барри» Лучшее исполнение трюков: «Мандалорец»

«Мандалорец» Лучшие визуальные эффекты: «Одни из нас»

«Одни из нас» Лучшая музыкальная композиция для сериала: «Белый Лотос»

«Белый Лотос» Лучшая оригинальная музыка и лирика: «Тед Лассо»

«Тед Лассо» Лучшее сведение звука в комедийном или драматическом сериале (один час): «Одни из нас»

«Одни из нас» Лучшее сведение звука в комедийном или драматическом сериале (полчаса): «Медведь»

«Медведь» Лучшее сведение звука для мини-сериала, антологии или фильма: «Добыча»

«Добыча» Лучшая музыка в вступительных титрах: «Уэнсдей»

«Уэнсдей» Лучший моушн-дизайн: «Мисс Марвел»

«Мисс Марвел» Лучшие вступительные титры: «Одни из нас»

Остальные владельцы статуэток станут известны через неделю. Напомним, изначально церемония «Эмми-2023» должна была пройти в сентябре, но была перенесена из-за забастовок в Голливуде.