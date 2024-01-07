По мотивам сериала «Слово пацана» выйдет видеоигра

Студия Sebasa Games представила игру «Симулятор Чушпана» по мотивам популярного криминального сериала «Слово пацана».
В описании игры сказано, что геймерам придётся пройти полный путь «от чушпана до пацана», собирая бутылки и мусор на улицах. Затем будет возможность перейти на новый социальный уровень, участвуя в уличных драках и разборках, чтобы прийти «к жизни настоящего пацана».
Фото: Sebasa Games
Фото: Sebasa Games
Разработчики, известные по скромной Escape from Grustovia, обещают каноничные квесты и отсылки. Как и предыдущая работа, «Симулятор Чушпана» получит скромную графику и простые механики, в основном создаваясь ради мемов.
Фото: Sebasa Games
Фото: Sebasa Games
Предварительно указано, что игра от Sebasa Games выйдет в январе 2024 года. Других подробностей о проекте авторы пока не сообщали.