По мотивам сериала «Слово пацана» выйдет видеоигра

Студия Sebasa Games представила игру «Симулятор Чушпана» по мотивам популярного криминального сериала «Слово пацана».

В описании игры сказано, что геймерам придётся пройти полный путь «от чушпана до пацана», собирая бутылки и мусор на улицах. Затем будет возможность перейти на новый социальный уровень, участвуя в уличных драках и разборках, чтобы прийти «к жизни настоящего пацана».

Фото: Sebasa Games

Фото: Sebasa Games

Разработчики, известные по скромной Escape from Grustovia, обещают каноничные квесты и отсылки. Как и предыдущая работа, «Симулятор Чушпана» получит скромную графику и простые механики, в основном создаваясь ради мемов.

Фото: Sebasa Games

Фото: Sebasa Games

Предварительно указано, что игра от Sebasa Games выйдет в январе 2024 года. Других подробностей о проекте авторы пока не сообщали.