Топ-25 лучших фильмов 2023 года от Metacritic — «Барби» в список не вошёл

Агрегатор Metacritic представил список из 25 лучших фильмов, вышедших в 2023 году. Выше всего эксперты оценили французскую документалку «Наше тело» про пациенток гинекологии.

В топ-25 попало не так много популярных картин: аниме «Мальчик и птица» заняло восьмое место, «Убийцы цветочной луны» Скорсезе и «Оппенгеймер» Кристофера Нолана открыли второй десяток, а «Барби» и вовсе не попал в рейтинг.

Топ-25 лучших фильмов 2023 года от Metacritic:

1. «Наше тело» — 95/100«

2. Прошлые жизни» — 94/100

3. «Тренке Лаукен» — 94/100

4. «Ткань человеческого тела» — 92/100 баллов;

5. «Зона интересов» — 92/100 баллов;

6. «Сент-Омер» (Saint Omer) — 91/100 баллов;

7. Menus Plaisirs — Les Troisgros — 91/100 баллов;

8. «Мальчик и птица» — 91/100 баллов;

9. «32 звука» — 90/100 баллов;

10. «Незнакомцы» — 89/100 баллов;

11. «Убийцы цветочной луны» — 89/100 баллов;

12. «Оппенгеймер» — 89/100 баллов;

13. «Ухо за око» — 88/100 баллов;

14. «Мой отец, дьявол» — 87/100 баллов;

15. «Мами Вата» — 87/100 баллов;

16. «Грустная Джин» — 87/100 баллов;

17. «Опавшие листья» — 86/100 баллов;

18. «Человек-паук: Паутина вселенных»— 86/100

19. Orlando, My Political Biography — 86/100

20. «Все грунтовые дороги на вкус как соль» — 86/100

21. «Поднимайтесь наверх» — 86/100

22. «Преступники» — 86/100

23. «Анатомия падения» — 86/100

24. «Бедные-несчастные» — 86/100

25. «Исчезновение Шер Хайт» — 85/100.