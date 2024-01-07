Топ-25 лучших фильмов 2023 года от Metacritic — «Барби» в список не вошёл
Агрегатор Metacritic представил список из 25 лучших фильмов, вышедших в 2023 году. Выше всего эксперты оценили французскую документалку «Наше тело» про пациенток гинекологии.
В топ-25 попало не так много популярных картин: аниме «Мальчик и птица» заняло восьмое место, «Убийцы цветочной луны» Скорсезе и «Оппенгеймер» Кристофера Нолана открыли второй десяток, а «Барби» и вовсе не попал в рейтинг.
Топ-25 лучших фильмов 2023 года от Metacritic:
- 1. «Наше тело» — 95/100«
- 2. Прошлые жизни» — 94/100
- 3. «Тренке Лаукен» — 94/100
- 4. «Ткань человеческого тела» — 92/100 баллов;
- 5. «Зона интересов» — 92/100 баллов;
- 6. «Сент-Омер» (Saint Omer) — 91/100 баллов;
- 7. Menus Plaisirs — Les Troisgros — 91/100 баллов;
- 8. «Мальчик и птица» — 91/100 баллов;
- 9. «32 звука» — 90/100 баллов;
- 10. «Незнакомцы» — 89/100 баллов;
- 11. «Убийцы цветочной луны» — 89/100 баллов;
- 12. «Оппенгеймер» — 89/100 баллов;
- 13. «Ухо за око» — 88/100 баллов;
- 14. «Мой отец, дьявол» — 87/100 баллов;
- 15. «Мами Вата» — 87/100 баллов;
- 16. «Грустная Джин» — 87/100 баллов;
- 17. «Опавшие листья» — 86/100 баллов;
- 18. «Человек-паук: Паутина вселенных»— 86/100
- 19. Orlando, My Political Biography — 86/100
- 20. «Все грунтовые дороги на вкус как соль» — 86/100
- 21. «Поднимайтесь наверх» — 86/100
- 22. «Преступники» — 86/100
- 23. «Анатомия падения» — 86/100
- 24. «Бедные-несчастные» — 86/100
- 25. «Исчезновение Шер Хайт» — 85/100.
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