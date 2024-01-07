Apple выплачивает по $ 92 некоторым владельцам iPhone по делу о замедлении смартфона

Компания Apple начала рассылать выплаты в размере $ 92,17 (около 8 200 рублей) клиентам, признанных пострадавшими от замедления работы iPhone.

В 2017 году производитель признался, что умышленно снижал производительность iPhone, чтобы смартфоны не отключались из-за нехватки заряда. При этом о введении функции не было объявлено официально, поэтому пользователи подали в суд.

В результате Apple согласилась выплатить компенсации на общую сумму в размере $ 500 млн, чтобы избежать дальнейших разбирательств. На выплаты могут претендовать владельцы iPhone 6 и 7, а также версий SE и Plus.

Отмечается, что пока по $ 92,17 получили только некоторые клиенты Apple. Сколько займёт полноценная операция по компенсации вреда, не сообщается.