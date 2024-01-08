«Капитан Марвел 2» выйдет в онлайне 16 января

Disney определилась с датой цифрового релиза фантастического фильма «Капитан Марвел» — лента станет доступна в онлайн-кинотеатрах уже в следующий вторник, 16 января.

Напомним, сюжет продолжения фильма 2019 года с Бри Ларссон рассказывает о команде супергероинь, спасающей Вселенную: к Кэрол Дэнверс присоединяются астронавт Моника Рамбо (Тейона Паррис) и фанатка Капитана Марвел пакистанский подросток-мутант Камала Хан (её сыграла Иман Веллани).

Прокат фильма в мировых кинотеатрах завершился на этой неделе. В итоге The Marvels собрала лишь $ 208 млн, что стало антирекордом для киновселенной Marvel. Сами создатели признают провал ленты, связывая неудачу в том числе с прошедшей пандемией коронавируса.