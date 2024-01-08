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Samsung показала первый в мире полностью прозрачный microLED-дисплей толщиной около 1 см

Samsung показала первый в мире полностью прозрачный microLED-дисплей толщиной около 1 см
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Производитель техники Samsung в рамках предварительной программы выставки CES 2024 представил прозрачный microLED-дисплей — это первая подобная модель в истории.

Устройство не имеет рамок и отметилось толщиной примерно в сантиметр. Из-за большой плотности пикселей создаётся ощущение, что очень чёткая картинка буквально парит в воздухе.

Видео доступно на YouTube-канале CNET. Права на видео принадлежат CNET.

Производитель также отмечает, что повышенная плотность пикселей позволяет получить преимущество над прозрачными OLED-дисплеями — при излишнем освещении microLED будет работать лучше.

Пока Samsung не раскрывает таких подробностей, как технические характеристики, цена такого дисплея и дата релиза в свободной продаже.

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