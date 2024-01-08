Александра Головина номинировали в сборную мира 2023 года по версии EA Sports FC 24

Российский полузащитник Александр Головин вошёл в число номинантов в сборную 2023 года в футбольном симуляторе EA Sports FC 24 (ранее — серия FIFA).

Разработчики представили в голосовании 85 футболистов, в том числе 28 полузащитников. Среди конкурентов хавбека «Монако» оказались Бернарду Силва, Федерико Кьеза, Джуд Беллингем и другие — полный список можно посмотреть ниже.

Фото: EA / Кибер

Голосование проходит сегодня, 8 января, а через несколько дней авторы симулятора представят получившийся вариант сборной мира по итогам 2023 года. Вероятно, выбранные футболисты получат специальные карточки в игре.

Ранее Головин получил улучшенную карточку в EA Sports FC 24 с рейтингом 84, посвящённую выходу события «Первопроходцы».