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Ник Офферман рассказал о планах на приквел сериала по The Last of Us

Ник Офферман рассказал о планах на приквел сериала по The Last of Us
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Американский актёр и комик Ник Офферман, сыгравший Билла в сериале «Одни из нас», ответил на вопрос о возможном приквеле экранизации видеоигры.

Он признал, что идея выпустить шоу об отношениях его персонажа с Фрэнком действительно существовала.

Знаете, такие вопросы стоит задавать кому-то с зарплатой побольше, чем моя. Но такое предложение было, да. Мы готовили целый мини-сериал, посвящённый их судьбам до личной встречи. Это может быть даже мюзиклом — идей у нас хватает. Посмотрим, что придумают Крейг Мэйзин и Нилл Дракманн.

Офферман также признал, что будет рад вернуться к роли, — Ник пошутил, что актёров, которые «могут работать лопатой», в Голливуде всего трое, но Харрисон Форд ушёл, а Джейн Линч уже занята.

Вчера Ник Офферман получил «Эмми» за лучшую роль второго плана в The Last of Us.

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