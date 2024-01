Представлена новая видеокарта от AMD — Radeon RX 7600 XT на 16 ГБ, цена составит $ 329

Компания AMD представила новую видеокарту Radeon RX 7600 XT, которая должна появиться в продаже до конца января.

Графический ускоритель получит 2048 потоковых процессоров и 16 гигабайт памяти GDDR6. Частота в игре составит 2,47 ГГц, а в режиме Boost вырастет до 2,76 ГГц. Потреблять карта будет 190 ватт — другие технические характеристики можно увидеть ниже.

Фото: Videocardz

Производитель также сравнил новинку с обычной RX 7600 и RTX 2060 в некоторых играх. По данным AMD, карта позволяет играть на максимальных настройках в Starfield, Avatar: Frontiers of Pandora и The Last of Us Part 1 — с включённым FSR больше 60 кадров в 1080p и 1440p.

Фото: Videocardz

Цена Radeon RX 7600 XT составит $ 329 (29,5 тыс. рублей), это на $ 60 дороже RX 7600. В продаже новая видеокарта появится 24 января.