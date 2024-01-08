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Джейкоб Элорди заменил Эндрю Гарфилда в «Франкенштейне» Гильермо дель Торо

Джейкоб Элорди заменил Эндрю Гарфилда в «Франкенштейне» Гильермо дель Торо
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Западные инсайдеры в сфере кино сообщают, что Эндрю Гарфилд был вынужден отказаться от съёмок в фэнтезийном фильме «Франкенштейн» от Гильермо дель Торо.

В новой адаптации классического романа Гарфилда заменит Джейкоб Элорди, наиболее известный благодаря роли Нейта в сериале «Эйфория». Также он исполнял роль Элвиса Пресли в «Присцилла: Элвис и я» и играл в романтическо-комедийной трилогии «Будка поцелуев».

Съёмки «Франкенштейна» Гильермо дель Торо должны начаться этой весной. Главные роли сыграют Оскар Айзек, Миа Гот, Кристоф Вальц и, судя по всему, Джейкоб Элорди — хотя официально о замене ещё не объявлено.

Ранее режиссёр «Лабиринта фавна», «Формы воды» и «Пиннокио» рассказывал, что работа над историей Франкенштейна является его детской мечтой.

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