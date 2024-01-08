Фильм «Феррари» с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус выйдет в онлайне 23 января

Биографический фильм «Феррари» об основателе одноимённой автокомпании Энцо Феррари совсем скоро доберётся до цифрового релиза — с 23 января лента Майкла Манна станет доступна в онлайн-кинотеатрах.

Несмотря на достойный актёрский состав (Адам Драйвер, Пенелопа Крус, Шейлин Вудли и Патрик Демпси) и неплохие оценки обозревателей, лента провалилась в мировом прокате.

Фильм собрал всего $ 20 млн при бюджете около $ 80 млн. В России «Феррари» заработал чуть более 200 млн рублей, несмотря на официальный прокат — картину посмотрели 430 тыс. зрителей.

Неделей ранее, 16 января в онлайне появится фантастический фильм «Капитан Марвел 2». Несмотря на сборы в $ 200 млн, для Marvel проект стал главным провалом в истории.