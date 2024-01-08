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Глава разработки Baldur's Gate 3 трудится над новой игрой — первый акт уже готов

Глава разработки Baldur's Gate 3 трудится над новой игрой — первый акт уже готов
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Глава Larian Studios (создатели Baldur's Gate 3) Свен Винке в своих соцсетях поделился радостной новостью, что смог завершить работу над следующим проектом.

У новой игры уже готов первый акт, хотя геймдизайнер отмечает, что до финальной версии что-то может поменяться.

Отличное утро! После четырёх месяцев переписывания и кучи выброшенных идей я наконец закончил первый акт того, над чем я работаю. Вспомните это сообщение, когда всё объявят, чтобы узнать, что сохранилось от сегодняшнего черновика. Мне кажется, что многое.

Свен Винке также предостерёг тех, кто считает это полноценным анонсом — он отметил, что на пути к результату предстоит ещё много работы. Глава Larian написал, что ему сначала показался смешным твит про релиз в 2029 году, но потом он пересчитал годы по пальца — и их оказалось не так уж много.

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