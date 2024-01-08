Сайт отборочных на мэйджор по CS 2 упал — команды не могут начать игры уже час

Пользователи массово жалуются на проблемы с доступом к платформе для проведения киберспортивных турниров Challengermode. При попытке зайти на сайт у многих игроков и зрителей возникает ошибка 403.

Вероятно, это связано с большой нагрузкой на сервер, которой не ожидали администраторы. В 18:00 по мск должны были стартовали первые матчи открытых отборочных на PGL Copenhagen Major 2024 — главный турнир по Counter-Strike 2 с призовым $ 1,25.

Фото: ChallengerMode

В одно и то же время туда пытаются зайти десятки тысяч человек, чтобы узнать своих соперников или результаты жеребьёвки любимых команд. Удаётся это далеко не всем — из-за этого некоторые матчи задержаны, так как киберспортсмены не могут играть без привязки к платформе.

Дополнение от 19:25. Спустя почти полтора часа некоторые коллективы продолжают испытывать различные технические трудности с заходом на сайт, активацией античита и работой серверов.