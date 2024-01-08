В EA Sports FC 24 стартовало голосование за лучших игроков года — в список попал Головин

Electronic Arts запустила голосование среди пользователей на команду из лучших футболистов 2023 года. Разработчики предлагают геймерам выбрать 11 лучших спортсменов прошлого календарного года, среди которых в этот раз оказался и российский полузащитник «Монако» Александр Головин.

Собрать свой состав 2023 года можно на официальном сайте Electronic Arts по ссылке . В этом году Electronic Arts также запустила голосование и за лучший женский состав 2023 года.

Пример сборки команды года в EA Sports FC 24 Фото: EA Sports

Голосование продлится до середины января, после чего разработчики подведут итоги и выпустят усиленные версии футболистов и футболисток в режиме Ultimate Team. Улучшенные карточки можно будет получить из внутриигровых наборов или приобрести на трансферном рынке по достаточно внушительным ценам.