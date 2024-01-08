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В EA Sports FC 24 стартовало голосование за лучших игроков года — в список попал Головин

В EA Sports FC 24 стартовало голосование за лучших игроков года — в список попал Головин
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Electronic Arts запустила голосование среди пользователей на команду из лучших футболистов 2023 года. Разработчики предлагают геймерам выбрать 11 лучших спортсменов прошлого календарного года, среди которых в этот раз оказался и российский полузащитник «Монако» Александр Головин.

Собрать свой состав 2023 года можно на официальном сайте Electronic Arts по ссылке. В этом году Electronic Arts также запустила голосование и за лучший женский состав 2023 года.
Пример сборки команды года в EA Sports FC 24

Пример сборки команды года в EA Sports FC 24

Фото: EA Sports

Голосование продлится до середины января, после чего разработчики подведут итоги и выпустят усиленные версии футболистов и футболисток в режиме Ultimate Team. Улучшенные карточки можно будет получить из внутриигровых наборов или приобрести на трансферном рынке по достаточно внушительным ценам.

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