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Уиллем Дефо получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Уиллем Дефо получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде
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Актёр Уиллем Дефо наконец-то получил почётную звезду на «Аллее славы» в Лос-Анджелесе. Прямую трансляцию во время мероприятия вело издание Variety.

Дефо встал на колени перед своей звездой, а после размещения он поцеловал её и поднялся. Рядом с ним в этот момент находился актёр Педро Паскаль. Также артиста поддержали Марк Руффало, Гильермо дель Торо и Патриша Аркетт.

Видео доступно на YouTube-канале Variety. Права на видео принадлежат Variety.

Во время своей речи Дефо поблагодарил всех коллег и свою жену Джаду Колагранде за поддержку и тёплые слова. Актёр назвал этот момент особенным в своей жизни.

Дефо известен по роли Зелёного гоблина в «Человеке-пауке» Сэма Рэйми, а также по лентам «Аллея кошмаров», «Бедные-несчастные», «Последнее искушение Христа», «Святые из Бундока» и многим другим.

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