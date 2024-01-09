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Blizzard не планирует переносить новый сезон в Diablo 4

Blizzard не планирует переносить новый сезон в Diablo 4
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Руководитель отдела по работе с сообществом Diablo 4 Адам Флетчер заявил, что Blizzard не намерена откладывать релиз нового сезона в игре. В последнее время геймеры закидали авторов вопросами об этом, поэтому им пришлось ответить.

Первый сезон в Diablo 4 стартовал в июле — он получил наименование «Сезон чумы». Второй сезон, «Сезон крови», начался в октябре. Под каким названием стартует третий сезон, пока неизвестно.

Компания обещает поделиться деталями нового сезона в ближайшие недели. Тогда же раскроют и название сезона. Он должен стартовать в конце января.

Diablo 4 вышла летом 2023 года и собрала массу положительных отзывов от игроков и критиков. Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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