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«Приготовьтесь!»: Вышел рекламный ролик Apple Vision Pro с героями фильмов и мультфильмов

«Приготовьтесь!»: Вышел рекламный ролик Apple Vision Pro с героями фильмов и мультфильмов
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Apple опубликовала свежий рекламный ролик шлема смешанной реальности Vision Pro. В небольшом видео компания призывает «приготовиться к новым ощущениям».

Интересно, что в ролике Apple использовала кадры из фильмов, мультсериалов и мультфильмов, на которых главные герои надевают что-то на лицо или голову, будь то шлем, маску или очки.

Видео доступно на YouTube-канале Apple. Права на видео принадлежат Apple.

Vision Pro можно будет купить со 2 февраля 2024 года. Предзаказы будут открыты в пятницу, 19 января. Пока продажа Apple Vision Pro будет осуществляться только на территории США по цене $ 3499 (более 313 тысяч рублей по текущему курсу). Потом устройство доберётся и до других стран.

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