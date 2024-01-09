Телеканал ТНТ снимет ещё один ремейк советского фильма

ТНТ уже второй год подряд переснимает советские фильмы и адаптирует их под новогодний формат. В 2022 году вышла лента «СамоИрония судьбы», а в 2023 году — «Иван Васильевич меняет всё».

Судя по всему, ремейки пользуются большой популярностью, поскольку гендиректор телеканала ТНТ Тина Канделаки заявила, что в будущем появится ещё больше ремейков советских фильмов. Правда, какую картину адаптируют в 2024 году, неизвестно.

Дорогие друзья, пришли первые телевизионные цифры после Нового года. И, конечно, всех волнует, что же произошло 31 декабря. А вот что: тотальная победа телеканала ТНТ! С лучшими цифрами за последние пять лет. Поздравляю, обнимаю, целую всю нашу команду! Со вторым новогодним фильмом нам удалось добиться ещё большего, чем с первым. Ждём третий уже в конце этого года!

Вероятно, детали очередного ремейка появятся ближе к середине или концу этого года.