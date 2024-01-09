Sony представила электромобиль Afeela — им можно управлять с помощью геймпада для PS5

На конференции потребительской электроники CES 2024 японская компания Sony представила электромобиль Afeela, разрабатываемый совместно с автопроизводителем Honda. Примечательно, что концепт машины показали прямо на выставке, управляя им при помощи геймпада DualSense от PlayStation 5.

Видео доступно на YouTube-канале Shacknews. Права на видео принадлежат Sony.

Afeela выступит первым продуктом Sony Honda Mobility — японского автомобильного предприятия, основанного Sony Group Corporation и Honda Motor Company в 2022 году для производства аккумуляторных электромобилей.

У электромобиля пока нет даже примерной даты выхода, спецификаций и цены, поэтому ожидать его выхода в ближайшее время не стоит. Получит ли Afeela какие-либо другие функции устройств от Sony, также неизвестно.