HBO запустила короткие пересказы эпизодов из «Клана Сопрано» в TikTok в честь 25-летия шоу

10 января культовому сериалу «Клан Сопрано» исполнится 25 лет. В честь этого знаменательного события холдинг HBO завёл официальной аккаунт шоу в TikTok и начал выкладывать короткие нарезки самых примечательных моментов из каждого эпизода.

Видео доступно на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат HBO.

Кроме того, компания также выложила первые два эпизода сериала в открытый доступ на YouTube. Сейчас его посмотреть могут лишь жители США, однако в дальнейшем доступ наверняка откроется и в других странах.

Сериал «Клан Сопрано» транслировался по кабельному каналу HBO с 1999 по 2007 год. Шоу рассказывает о криминальном боссе Тони Сопрано, который пытается сохранить баланс между семейной жизнью и бандитизмом, попутно навещая психолога. За годы существования шоу получило множество наград, высочайшие рейтинги от зрителей и признание от критиков.