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Дмитрий sh1ro Соколов занял восьмое место в списке лучших игроков в CS 2 в 2023 году

Дмитрий sh1ro Соколов занял восьмое место в списке лучших игроков в CS 2 в 2023 году
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Авторитетный портал HLTV продолжает объявлять лучших игроков в Counter-Strike за 2023 год. Восьмую строчку в рейтинге занял российский киберспортсмен Дмитрий sh1ro Соколов.

Несмотря на яркую статистику, снайпер в этом году не смог выиграть ни одного титула с Cloud9, отметившись только выходом в финал ESL Pro League Season 17 и «бронзой» IEM Rio 2023. В декабре Широ перешёл в состав Team Spirit.

Фото: HLTV

Это первый россиянин в списке в этом году. Однако фанаты ожидают, что капитан Virtus.pro Джами Jame Али и молодой снайпер G2 Илья m0NESY Осипов могут оказаться ещё выше — все результаты станут известны 13 января.

Топ-20 лучших игроков 2023 года в CS по версии HLTV:

  1. Будет объявлен 13 января на премии HLTV Award Show
  2. Будет объявлен 13 января на премии HLTV Award Show
  3. Будет объявлен 13 января на премии 13 января на HLTV Award Show
  4. Будет объявлен 12 января
  5. Будет объявлен 11 января
  6. Будет объявлен 10 января
  7. Будет объявлен 9 января
  8. Дмитрий sh1ro Соколов (Россия)
  9. Мартин stavn Лунд (Дания)
  10. Хельвийс broky Сауканц (Латвия)
  11. Николай device Ридтц (Дания)
  12. Давид frozen Чернянский (Словакия)
  13. Неманья hunter» Ковач (Босния и Герцеговина)
  14. Гай NertZ Илуз (Израиль)
  15. Якоб Jabbi Найгаард (Дания)
  16. Бенджамин BlameF Бремер (Дания)
  17. Эмиль Magisk Рейф (Дания)
  18. Каспер Cadian Меллер (Дания)
  19. Кайке kscerato Серато (Бразилия)
  20. Рассел Twistzz Ван Далкен (Канада)
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