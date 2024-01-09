Дмитрий sh1ro Соколов занял восьмое место в списке лучших игроков в CS 2 в 2023 году

Авторитетный портал HLTV продолжает объявлять лучших игроков в Counter-Strike за 2023 год. Восьмую строчку в рейтинге занял российский киберспортсмен Дмитрий sh1ro Соколов.

Несмотря на яркую статистику, снайпер в этом году не смог выиграть ни одного титула с Cloud9, отметившись только выходом в финал ESL Pro League Season 17 и «бронзой» IEM Rio 2023. В декабре Широ перешёл в состав Team Spirit.

Фото: HLTV

Это первый россиянин в списке в этом году. Однако фанаты ожидают, что капитан Virtus.pro Джами Jame Али и молодой снайпер G2 Илья m0NESY Осипов могут оказаться ещё выше — все результаты станут известны 13 января.

Топ-20 лучших игроков 2023 года в CS по версии HLTV: