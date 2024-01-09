Кристофер Нолан вспомнил Хита Леджера в эмоциональной речи на «Золотом глобусе — 2024»

8 ноября в Калифорнии состоялась церемония награждения «Золотой глобус — 2024». Абсолютным триумфатором выставки стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана — картина получила сразу пять наград.

Во время своей речи в честь победы за лучшую режиссуру постановщик вспомнил своё прошлое появление на сцене в 2009 году, когда он получал статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в «Тёмном рыцаре» вместо погибшего Хита Леджера. Кристофер Нолан отметил, что тогда его также встретил проникновенный взгляд Роберта Дауни-младшего, который и сейчас оказывает гигантскую поддержку всему киносообществу.

Видео доступно на YouTube-канале Golden Globes. Права на видео принадлежат «Золотому глобусу».

Единственный раз, когда я был на этой сцене, я получал награду от имени нашего дорогого друга, Хита Леджера — это было сложно и тяжело для меня. В середине моей речи тогда я поднял глаза, и Роберт Дауни-младший поймал мой взгляд, посмотрев на меня с любовью и поддержкой. Сейчас я вижу тот же взгляд, которым он смотрит на меня, с той же любовью и поддержкой, которую он оказывает многим людям в нашем сообществе на протяжении многих лет. Эту награду я получил благодаря коллективной работе всех причастных, которые собрались вместе и работали не покладая рук.

Австралийский актёр Хит Леджер погиб от острой интоксикации в январе 2008 года незадолго после окончания съёмок в «Тёмном рыцаре». Уже посмертно актёр выиграл сразу несколько наград за исполнение роли Джокера в картине, включая «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.